Житель Петрозаводска вышел из колонии и обокрал гараж на 134 тысячи рублей

Недавно освободившийся из колонии петрозаводчанин совершил кражу из гаражного бокса на Перевалке.

В полицию поступило сообщение о краже. Неизвестным были похищены дорогостоящие электроинструменты из гаражного бокса на Перевалке. Свидетелей происшествия не было, ущерб превысил 134 тысячи рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили обстоятельства происшествия и личность подозреваемого. По версии полиции, к хищению причастен нигде не работающий петрозаводчанин 1987 года рождения, не столь давно покинувший место заключения. Выбрав случайно гаражное строение он, как установили правоохранители, отогнул дверь и проник внутрь. Помещение он покинул не с пустыми руками. Дорогостоящие электроинструменты он продал.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. У оперативников есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду других краж.

Ранее сообщалось, в Карелии бездомный обворовал женщину, собравшую для него продукты.