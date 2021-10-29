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Житель Петрозаводска вышел из колонии по УДО и устроил кровавую резню

Новости. Криминал
16:09, 29 Октября 2021
фото: © shutterstock.com / Peefay

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В Карелии завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого жителя Петрозаводска в убийстве двух человек.

Карельские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении  37-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве двух лиц. Об этом информирует Следком.

По версии следствия, ночью 18 ноября 2020 года, находясь в  квартире жилого дома по улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске, обвиняемый после распития спиртных напитков в компании двух мужчин убил одного ударом ножа в грудь, а другого потерпевшего избил и нанес множественные ножевые ранения, от которых он скончался.

В день совершения преступления обвиняемый был задержан и заключен под стражу. По данным следствия, он ранее уже был судим за убийство, освободился из колонии раньше срока, данное  преступление совершил в период условно-досрочного освобождения.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Карелии для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске будут судить мужчину за убийство брата и попытку продать наркотики.

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Комментарии

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топка
2021-10-29 16:40:39
Много раз писал, что зэков со сломанным генетическим кодом бывших не бывает. Сколько жертв вам ещё надо?
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