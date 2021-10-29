Житель Петрозаводска вышел из колонии по УДО и устроил кровавую резню

В Карелии завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого жителя Петрозаводска в убийстве двух человек.

Карельские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве двух лиц. Об этом информирует Следком.

По версии следствия, ночью 18 ноября 2020 года, находясь в квартире жилого дома по улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске, обвиняемый после распития спиртных напитков в компании двух мужчин убил одного ударом ножа в грудь, а другого потерпевшего избил и нанес множественные ножевые ранения, от которых он скончался.

В день совершения преступления обвиняемый был задержан и заключен под стражу. По данным следствия, он ранее уже был судим за убийство, освободился из колонии раньше срока, данное преступление совершил в период условно-досрочного освобождения.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Карелии для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске будут судить мужчину за убийство брата и попытку продать наркотики.