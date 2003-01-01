Житель Петрозаводска взял у девушки более 1 млн рублей и передал мошенникам

В Петрозаводске 44-летний горожанин под предлогом выгодных инвестиций в фондовый рынок он перевел злоумышленникам свыше 1 000 000 рублей.
В декабре с мужчиной через мессенджер связался якобы представитель консалтинговой фирмы, предложивший заработок на бирже, сообщает МВД Карелии. Под руководством «личного куратора» петрозаводчанин установил специальное приложение. Первоначальные 15 000 рублей для «пополнения счета» он занял у гражданской супруги и вскоре перевел такую же сумму «для увеличения дохода».
Сумма в приложении росла. Увидев в приложении растущий «доход», мужчина вложил еще 60 000 рублей собственных средств.
В разгар праздников мошенники уговорили его «сыграть по-крупному». Жертва перевела 970 000 рублей, поверив обещанию вернуть всю сумму с прибылью на следующий день. Но этого не произошло.
Когда возврата денег не последовало, потерпевший и его сожительница, чьи средства также были использованы, осознали обман. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее 24-летний житель Карелии перевел мошенникам 1,4 млн рублей.