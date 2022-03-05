Житель Петрозаводска взял у зоозащитников щенка и оставил погибать на морозе, привязав к столбу

Зоозащитники из благотворительного фонда «Рекс» обратились в правоохранительные органы в связи с жестоким обращением с животным.

Как рассказали в благотворительном фонде помощи бездомным животным «Рекс», в пятницу, 4 марта, рано утром в 6.50 «неизвестный мужчина» в Петрозаводске привязал к столбу щенка и оставил его на морозе. Через несколько часов с улицы испуганную и замерзшую собаку забрали добрые люди и сообщили об этом в соцсетях.

«Мы сразу же узнали одного из наших подопечных. Это один из 9 щенков, которых в своё время нашли в коробке на берегу озера в лютый мороз. Малыш снова испытал боль предательства. Тот самый «неизвестный мужчина» оказался очень даже известным нам».

Выяснилось, что 16 декабря 2021 года молодой человек взял этого щенка у зоозащитников по договору (это обычная практика, новым хозяевам благотворительный фонд передает животных, оформляя юридические документы).

Зоозащитникам удалось связаться с хозяином щенка, он пояснил, что брал собаку, когда жил с девушкой, и та ухаживала за питомцем. Позже они расстались, девушка переехала в другой город, а сам он не смог ухаживать за животным, так как постоянно ездил на вахту. Со слов молодого человека, он пытался найти щенку новый дом, а когда не нашел, помыл его, покормил и оставил на улице:

«Я соглашаюсь, что некрасиво поступил, но не было выбора, к сожалению».

Как пояснили зоозащитники, дальнейшее общение с молодым человеком они продолжат через правоохранительные органы: заявление в полицию, приложение договора и записей камер наружного наблюдения (на них зафиксировано, как щенка оставляют на улице).

«На данный момент у щенка диагностирован цистит. Это последствие того, что он провёл на морозе долгое время. Заключение врача будет приобщено к делу», сообщили в фонде «Рекс».