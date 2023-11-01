Житель Петрозаводска за право перевести деньги неизвестным заплатил комиссию в полмиллиона рублей

Мошенники выманили у пенсионера почти два миллиона рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 78-летнего жителя города, ставшего жертвой мошенников.

Несколько дней назад мужчине позвонил якобы сотрудник полиции, который рассказал пенсионеру, что с его счета сделан подозрительный перевод, в связи с чем он может оказаться фигурантом уголовного дела. Затем к разговору подключились якобы сотрудники службы безопасности банка и Следкома. Они посоветовали петрозаводчанину «обезопасить» средства, что тот и сделал — обналичил 1 миллион 400 тысяч рублей и перевел на счет, который ему продиктовали.

Но это было еще не все — оказывается, чтобы получить доступ к этому счету, надо было заплатить «комиссию» в размере 450 тысяч рублей. Пенсионеру пришлось занимать деньги у знакомых.

Через некоторое время неизвестные объяснили мужчине, что «комиссия» увеличилась. Тут пенсионер заподозрил неладное и обратился к правоохранителям.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, по статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело.