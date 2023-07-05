Житель Петрозаводска забил до смерти свою жену в комнате общежития

Следком Карелии расследует уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти.
Сотрудники республиканского Следкома возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего петрозаводчанина. Его подозревают в избиении до смерти.
По версии следствия, 26 июня в комнате общежития во время ссоры мужчина избил свою сожительницу, нанеся ей множественные удары кулаками и ногами в голову и по телу. В результате женщина скончалась.
Подозреваемого задержали, следователи выступили с ходатайством взять его под стражу.
Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, рассказали в Следкоме Карелии.
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