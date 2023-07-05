Житель Петрозаводска забил до смерти свою жену в комнате общежития

Следком Карелии расследует уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти.

Сотрудники республиканского Следкома возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего петрозаводчанина. Его подозревают в избиении до смерти.

По версии следствия, 26 июня в комнате общежития во время ссоры мужчина избил свою сожительницу, нанеся ей множественные удары кулаками и ногами в голову и по телу. В результате женщина скончалась.

Подозреваемого задержали, следователи выступили с ходатайством взять его под стражу.

Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, рассказали в Следкоме Карелии.