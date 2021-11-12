Житель Петрозаводска заявил об избиении полицейскими, чтобы избежать наказания за тяжкое преступление

Жителя Петрозаводска обвиняют в жестоком избиении женщины сковородой и заведомо ложном доносе на полицейских, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Петрозаводска передали в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города.

По версии следствия, будучи пьяным, он поссорился со своей знакомой и в квартире жестоко избил ее сковородой. Затем, чтобы избежать уголовной ответственности, обратился в правоохранительные органы с ложным заявлением об избиении его сотрудниками полиции. При этом для создания видимости сам себя травмировал и зафиксировал телесные повреждения в медицинском учреждении.

В рамках проведения доследственной проверки следователи установили, что никакого преступления в отношении обвиняемого совершено не было.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данные преступления предусмотрено в виде 10 лет лишения свободы.