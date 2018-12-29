Житель Петрозаводска, занимающийся грузоперевозками, стал жертвой мошенников

В полицию Петрозаводска обратился 60-летний мужчина с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель занимается грузовыми перевозками. Как правило, заказчики оплачивают не только услуги водителя, но и расходы на горючее. Именно с учетом этой особенности была выстроена афера.

В один из дней ему позвонил коллега и сообщил, что есть заказ на транспортировку груза. Петрозаводчанину пояснили, что нужно подъехать к складам, припарковать автомобиль у обочины и ждать звонка менеджера.

Пенсионер так и поступил. Вскоре ему на мобильный телефон позвонил тот, кто заказывал услуги, предложил заправить машину по более низкой цене. Незнакомец пояснил, что у фирмы уже "закрыта бухгалтерия", поэтому попросил перевести деньги за бензин на личный счет. Водитель согласился и перевел более 26 тысяч рублей за себя и другого водителя.

Мужчина перезвонил на номер незнакомца, с которым недавно разговаривал, но телефон был выключен. Гражданин понял, что его обманули, и обратился к правоохранителям.

По версии полицейских, мошенники используют личные данные, опубликованные в открытом доступе на сайте по перевозкам. Они размещают лже-заказ, а затем вводят водителей в заблуждение и выманивают у них под разными предлогами денежные средства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.