Житель Петрозаводска зарезал свою мать под Старый Новый год

В Петрозаводске предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в убийстве собственной матери, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 13 января 35-летний петрозаводчанин в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру своей матери. Между родственниками возникла ссора. Мужчина нанес удары ножом по голове и шеи своей 69-летней матери. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал и пояснил следователю, что убийство совершил на фоне употребления спиртных напитков, в содеянном раскаялся. О случившемся он сам сообщил в правоохранительные органы. По ходатайству следователя обвиняемый находился под стражей.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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