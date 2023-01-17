Житель Петрозаводска жестоко избил прохожего и на прощание ударил топором по голове

В Пряжинском районе житель Петрозаводска обвиняется в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в сентябре 2022 года днем 49-летний петрозаводчанин, находясь на улице в поселке Матросы Пряжинского района, в ходе конфликта с малознакомым мужчиной распылил ему в лицо газовый баллончик, а когда прохожий стал мучиться от боли и жжения в глазах, нападавший нанес ему удары по голове и телу. Избитый потерял равновесие и упал, обвиняемый продолжил пинать его, а также ударил топором по голове.

Убедившись, что потерпевший находится без движения и, возможно, скончался, агрессивный петрозаводчанин скрылся с места преступления. Несмотря на причиненные травмы, избитый мужчина остался жив, благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

Следователями по уголовному делу допрошены свидетели, получены результаты экспертизы, проведены осмотры и выполнены все необходимые следственные действия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.