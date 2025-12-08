РЕКЛАМА
Житель Питкяранты попытался украсть алименты падчерицы со счета жены
Сегодня 09:31 Криминал
После семейной ссоры мужчина решил забрать себе деньги на ребенка.

фото: © Столица на Онего

В Питкяранте завершено расследование уголовного дела о покушении на кражу с банковского счета. Обвиняемый — 38-летний местный житель. В МВД рассказали подробности.

По версии следствия, мужчина хотел похитить алименты, которые поступили на банковскую карту его супруги. Эти деньги предназначались на содержание падчерицы обвиняемого.

Во время семейного конфликта мужчина достал SIM-карту из телефона своей жены и ушел из дома. Он вставил SIM-карту в свой гаджет и с помощью привязанного к номеру банковского приложения перевел 13 тысяч рублей. Из них 8 тысяч рублей он отправил на свой личный счет, а 5 тысяч — на карту знакомой. Попытка перевести еще 6 тысяч рублей не удалась — супруга успела заблокировать карту.

В ходе расследования обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что 78-летний пенсионер украл телефон у ребенка в Петрозаводске.

Обсудить (0) в ленту
Виталий Тараканов
директор туркомпании «Золотое кольцо Карелии»
«Не хватает длинных денег и сильного, крупного игрока… »
Лидер карельского турбизнеса, владелец «Калиточной» и «Фурындальной» о том, что сейчас представляет карельский туризм и что ему надо.

подробнее

