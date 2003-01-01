Житель Питкяранты ударил ножом жену из-за ревности

Семейная ссора переросла в уголовное дело.

В Питкяранте возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Молодого мужчину подозревают в покушении на убийство собственной жены.

Конфликт в паре произошел 14 сентября 2025 года в их квартире. По предварительной информации, супруги поссорились на почве ревности.

Во время ссоры ревнивец нанес жене удар ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую оперативно доставили в больницу. Благодаря своевременной медпомощи молодая женщина выжила.

Подозреваемого задержали на территории города. Он полностью признал свою вину. Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу на время расследования.

