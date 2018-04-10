Житель посёлка Карелии не дал себя убить пьяному другу

В Прионежском районе Карелии во время пьянки двух односельчан чуть не произошло убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, вечером 13 января 43-летний житель поселка Вилга в ходе совместного распития спиртного со своим знакомым напал на него с ножом и нанес несколько ранений.

Мужчина оказал нападавшему сопротивление, в связи с чем нападавший не смог довести своей умысел, направленный на убийство, до конца.

Потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана медицинская помощь и он остался жив.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок более 15 лет.