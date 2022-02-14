Житель поселка Карелии проткнул вилами оппонента спора

Помощь медиков и полиции понадобилась 37-летнему жителю Сортавалы, которому были нанесены травмы в одном из поселков района, сообщили в МВД Карелии.

На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции, разобрался в ситуации и установил местонахождение подозреваемого.

По версии полицейских, участники конфликта — давние знакомые. В один из дней между ними произошла сcора, в результате которой один из мужчин — 61-летний житель поселка взял вилы и ударил ими заявителя, проткнув ему руку. После этого ссора прекратилась, потерпевший был вынужден обратиться в лечебное учреждение за помощью.

Полученная травма была квалифицирована как причинение вреда здоровью средней тяжести.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.