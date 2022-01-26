Житель поселка Карелии заплатил долг за квартиру, чтобы спасти автомобиль

В Пряжинском районе приставы арестовали у местного жителя автомобиль, чтобы заставить его вернуть 80 тысяч долга за коммунальные платежи, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по Пряжинскому району находится производство в отношении жителя Карелии о взыскании задолженности по коммунальным платежам в размере 80 тысяч рублей.

Должник не был трудоустроен и мер к погашению задолженности не принимал. Приставы узнали, что у должника есть автомобиль, и решили арестовать транспортное средство.

Должник автомобиль для ареста не предоставил, и был оштрафован на тысячу рублей.

Но через какое-то время спустя пристав все-таки наложил арест на автомобиль, после чего должник погасил всю сумму задолженности, включая оплату административного штрафа.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.