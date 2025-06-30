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Житель поселка в Карелии устроил стрельбу по машинам

Новости. Происшествия
15:30, 08 Июля 2025
фото: © читатель «Фактора»

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Житель Пяозерского повредил два соседских автомобиля из-за конфликта с собственниками.

Инцидент произошел накануне, 7 июля, утром. В полицию Лоухского района обратилась 34-летняя местная жительница. Она рассказала, что односельчанин повредил автомобили, принадлежащие ей и её мужу.

Как рассказала пострадавшая изданию «Фактор», она работает в пекарне, поэтому на работу идет очень рано. 7 июля, когда она вышла из дома, за ней погнался односельчанин с ружьем. Он был пьян, кричал и угрожал ей. Женщина укрылась в пекарне, а потом вернулась к дому, боясь за детей. Мужчина открыл стрельбу по автомобилям. Соседи сняли момент на видео. Его выложили в ТГ-канале «Карельский дворик» 

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили причастность к инциденту 29-летнего уроженца поселка Пяозерский. Мотивом послужил ранее произошедший конфликт с мужем заявительницы», — рассказали в МВД Карелии.

История, как пояснила «Фактору» пострадавшая,  произошла из-за того, что ранее судимый односельчанин взял у семьи в долг 15 тысяч рублей и не вернул. Неделю назад ему об этом напомнил муж пострадавшей. Они поругались. 

Мужчина после стрельбы скрылся и от орудия избавился. В настоящее время полицейскими возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенном общественно опасным способом.

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