Житель приграничного района Карелии, покусившийся на чужое имущество, отделался штрафом

Суд в Сортавале рассмотрел уголовное дело о краже смартфона.
Как сообщили на сайте местного суда, кражу житель Сортавалы совершил еще в январе 2022 года, присвоив себе чужой телефон. Похититель скрылся с гаджетом.
Дело о краже было рассмотрено районным судом 5 мая. Суд признал жителя Карелии виновным в краже с причинением значительного ущерба.
При этом суд учел личность гражданина и обстоятельства совершения преступления. Житель Сортавалы отделался штрафом.
Приговор не вступил в законную силу.
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