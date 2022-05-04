Житель приграничного района Карелии, покусившийся на чужое имущество, отделался штрафом

Суд в Сортавале рассмотрел уголовное дело о краже смартфона.

Как сообщили на сайте местного суда, кражу житель Сортавалы совершил еще в январе 2022 года, присвоив себе чужой телефон. Похититель скрылся с гаджетом.

Дело о краже было рассмотрено районным судом 5 мая. Суд признал жителя Карелии виновным в краже с причинением значительного ущерба.

При этом суд учел личность гражданина и обстоятельства совершения преступления. Житель Сортавалы отделался штрафом.

Приговор не вступил в законную силу.