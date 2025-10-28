Житель Приладожья избил знакомого и вывез его в лес

В Питкярантском районе мужчина избил своего знакомого, а затем поместил в багажник и увёз в безлюдное место.
42-летний житель Питкярантского округа вместе с двумя приятелями избил и похитил мужчину, сообщили в МВД по Карелии.
— В 2023 году фигурант, испытывая неприязненные отношения к 44-летнему жителю деревни Ряймяля, подговорил знакомого к совершению противоправных действий. Мужчины выманили потерпевшего из дома и нанесли ему множественные удары по телу, затем насильно поместили в багажник автомобиля и привезли к лесному озеру, где вновь нанесли телесные повреждения. Когда 44-летний потерпевший потерял сознание, подозреваемые оставили его лежать на земле, — рассказали там.
Полицейские задержали фигурантов при силовой поддержке Росгвардии.
Как рассказали в Следкоме Карелии, зачинщик преступления подозревается в умышленном причинении вреда здоровью, совершённом группой лиц по предварительному сговору, а также похищении человека.
Ранее житель Петрозаводска и его 17-летний сын избили и ограбили мужчину, а затем увезли его в неизвестном направлении.