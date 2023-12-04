Житель Приладожья, избивший девочку-подростка, выслушал приговор

Житель Питкяранты ударил несовершеннолетнюю по щеке.
Вступил в силу приговор Питкярантского городского суда, согласно которому житель Питкяранты признан виновным в побоях.
Мужчина ранее уже был судим за насилие. После, 29 августа этого года, во дворе одного из домов Питкяранты нетрезвый злоумышленник поссорился с девочкой и ударил ее по щеке.
Суд отправил виновного на принудительные работы сроком на четыре месяца с удержанием 5% зарплаты в доход государства.
Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
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