Житель Приладожья, избивший девочку-подростка, выслушал приговор

Житель Питкяранты ударил несовершеннолетнюю по щеке.

Вступил в силу приговор Питкярантского городского суда, согласно которому житель Питкяранты признан виновным в побоях.



Мужчина ранее уже был судим за насилие. После, 29 августа этого года, во дворе одного из домов Питкяранты нетрезвый злоумышленник поссорился с девочкой и ударил ее по щеке.



Суд отправил виновного на принудительные работы сроком на четыре месяца с удержанием 5% зарплаты в доход государства.



Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.