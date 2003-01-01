Житель Приладожья обокрал пенсионера и пропил награбленное

Мужчина ворвался в дом пожилого приятеля и забрал у него крупную сумму денег.

52-летний житель Питкярантского округа обманом пробрался в дом своего 74-летнего приятеля и украл у него кошелёк с деньгами, сообщили в МВД Карелии.

— В дневное время пожилой мужчина находился дома один. Внезапно он услышал шум и решил проверить, что случилось. На кухне он застал знакомого, вошедшего без приглашения. Незваный гость что-то искал в серванте, а когда увидел хозяина, схватил кошелек, в котором находилось 28 000 рублей, и убежал. Пенсионер пытался его остановить, но силы оказались неравными, — рассказали в ведомстве.

Как впоследствии выяснилось, бóльшую часть украденных средств подозреваемый потратил на алкоголь. Полицейским удалось изъять у него ставшиеся 6 тысяч рублей.

В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что житель Медвежьегорского района ворвался в дом своего знакомого, пока тот находился на работе, и украл у него колбасу, кофе и косметичку с украшениями.