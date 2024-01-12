Житель Приладожья ответит по всей строгости закона за пьяную езду

За прошедший год автоинспекторы в Карелии остановили более 2,2 тысячи нетрезвых водителей.

При этом, порядка 300 автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование, заметили в Госавтоинспекции региона.



Так, в Питкярантском районе, сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль Chevrolet Lacetti. У водителя имелись характерные признаки алкогольного опьянения, но от предложения инспектора ГИБДД пройти освидетельствование 46-летний мужчина отказался.



В отношении местного жителя был составлен административный материал, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. Решение примет суд.



Инспекторы напоминают, что пьяных водителях нужно сообщать в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.