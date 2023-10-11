Житель Приладожья переехал в дом с порохом и попал под суд

Мужчину осудили за то, что после новоселья он не сообщил властям о найденном взрывчатом веществе.

Прокуратура Лахденпохского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя.



Его признали виновным в незаконном хранении пороха. Выяснилось, что в позапрошлом году мужчина переехал в бывший дом родителей своей сожительницы.



В нем он обнаружил емкости с порохом, о чем не сообщил в полицию, а взрывчатые вещества оставил в доме. В апреле этого года сотрудники МВД нашли взрывчатые вещества и задержали мужчину.

Как пишет пресс-служба республиканской прокуратуры, житель Карелии вину признал. Суд наказал его двумя годами колонии условно, сообщили в региональной прокуратуре.