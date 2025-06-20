Житель Приладожья подозревается в убийстве незнакомца из пневматической винтовки

Уголовное дело возбуждено в отношении 43-летнего мужчины. Он подозревается в убийстве из-за конфликта.
По данным следствия, преступление произошло 30 июня вечером.
Житель поселка Раухала поссорился с ранее не знакомым ему 49-летним мужчиной, выстрелил ему в голову с близкого расстояния из пневматической винтовки. От полученной травмы мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи.
Сотрудниками полиции по Лахденпохскому району фигурант задержан, вину в совершенном преступлении он признал частично.
В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Обновлено: по ходатайству следователя в отношении обвиняемого в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
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