Житель Приладожья сушил дрова рядом с печкой и устроил пожар

В Сортавале загорелась квартира в жилом доме, жильцов эвакуировали.

О пожаре в квартире жилого дома рассказали паблике 38 пожарно-спасательной части Сортавалы.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в воскресенье, 31 декабря, в 20.34.

Выяснилось, что загорелась квартира в Сортавале по адресу: улица Горького, 23. На место происшествия был направлен 4 караул на 2 единицах техники. Огнеборцы прибыли на место и установили, что житель дома сушил дрова рядом с печью, и дрова загорелись.

Жильцов дома эвакуировали, пострадавших нет, пожар быстро удалось ликвидировать, сообщили спасатели.

Огнеборцы попросили соблюдать правила пожарной безопасности.