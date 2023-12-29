Житель Приладожья сушил дрова рядом с печкой и устроил пожар

В Сортавале загорелась квартира в жилом доме, жильцов эвакуировали.
О пожаре в квартире жилого дома рассказали паблике 38 пожарно-спасательной части Сортавалы.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в воскресенье, 31 декабря, в 20.34.
Выяснилось, что загорелась квартира в Сортавале по адресу: улица Горького, 23. На место происшествия был направлен 4 караул на 2 единицах техники. Огнеборцы прибыли на место и установили, что житель дома сушил дрова рядом с печью, и дрова загорелись.
Жильцов дома эвакуировали, пострадавших нет, пожар быстро удалось ликвидировать, сообщили спасатели.
Огнеборцы попросили соблюдать правила пожарной безопасности.
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