Житель Приладожья вместо легкого заработка заработает реальный срок

Житель Сортавалы стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Полиция Карелии советует всем, кто ищет лёгкий заработок, не ввязываться в криминальные схемы.

В пресс-службе республиканского МВД рассказали об уголовном деле жителя Сортавалы, который обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.



Обвиняемому 23 года, он официально нигде не работает, перебивается случайными заработками. В конце прошлого года он нашел своеобразный выход из трудной ситуации. В одном из мессенджеров он познакомился с девушкой. Та предложила легкий способ заработать деньги. Узнав, что нужно делать, горожанин, как он впоследствии расскажет следователям, понял, что речь идёт о нарушении закона. Однако его это не остановило.



Сортавалец — как велели интернет-кураторы — приехал по определённому адресу и забрал у взволнованной пожилой жительницы поселка в Карелии узелок. В узелке было полотенце и конверт с деньгами. Наличные — 165 тысяч рублей курьер перечислил на посторонний счёт. Так называемый заработок молодого человека составил 5 тысяч рублей. Оперативники быстро нашли горожанина и собрали доказательства его причастности к случившемуся.

Как выяснилось, фигурант стал участником мошеннической схемы, которую давно используют дистанционные аферисты. Пенсионерке незадолго до визита курьера позвонили и строгим голосом предложили срочно урегулировать проблему с дочкой — та якобы попала в дорожную аварию и нужно было передать вещи для пострадавшей и деньги на операцию. Пожилая женщина пыталась дозвониться до дочери, которая проживает за пределами Карелии, но та не ответила на звонок матери.



Злоумышленник рассказал полицейским, что не знает, сколько людей участвовало в реализации криминальной схемы, не знает, на чьи имена зарегистрированы абонентские номера и банковские карты, неизвестные лишь руководили его действиями. Однако именно он вскоре предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Фигуранту уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.