Житель Прионежья изуродовал лицо возлюбленной бутылкой пива

Пострадавшей девушке потребовалась экстренная помощь медиков.
23-летний житель Прионежского района нанёс увечья своей сожительнице, ударив её бутылкой по лицу, сообщили в МВД по Карелии.
В июле 2025 года, когда молодой человек наслаждался распитием спиртного вместе со своей возлюбленной на дачном участке, между ними вспыхнула ссора. Фигурант не смог совладать с гневом и, вооружившись бутылкой из-под пива, ударил девушку по лицу. Знакомые пары, ставшие свидетелями инцидента, отвезли пострадавшую в больницу.
— В дальнейшем характер травмы был квалифицирован как тяжкий вред здоровью. Рассечение, полученное в результате удара, оставило неизгладимый след, — рассказали в ведомстве.
Подозреваемый признал вину и активно содействует следствию. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что 49-летний кондопожанин, ножом изрезавший лицо приятеля, получил условный срок «с возложением определённых обязательств».