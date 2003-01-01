Житель Прионежья обокрал событульника и потратил деньги на спиртное

Мужчина обманом присвоил наличность приятеля и решил побаловать себя алкоголем.

59-летний житель Прионежского района обокрал приятеля на 50 тысяч рублей, после чего потратил всю сумма на алкоголь и продукты, сообщили в МВД Карелии.

— Накануне потерпевший принимал в своей квартире гостей. Мужчины вместе выпивали, хозяин неоднократно просил знакомых сходить в магазин, чтобы восполнить запас спиртного. (…) Подозреваемый рассказал, что заявитель при нем доставал свой кошелек, в котором находилась крупная сумма. Он дождался, когда тот потеряет бдительность, затем забрал деньги и ушёл, — рассказали в ведомстве.

Теперь фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

