Любитель пьяной езды из Прионежья опять нетрезвым сел за руль

Житель Прионежья пойдет под суд за повторное пьяное вождение.

В полиции Прионежского района завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Правонарушение пресекли в июне текущего года сотрудники Госавтоинспекции. Они остановили автомобиль для проверки и выявили у водителя признаки опьянения. Мужчину отстранили от управления автомобилем, а освидетельствование на месте подтвердило наличие алкоголя в крови.

Полицейские установили, что задержанного раньше лишали прав на полтора года за аналогичное правонарушение. Тогда он понес наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Обвиняемый признался, что перед поездкой выпил несколько банок пива, а затем решил прокатиться с приятелями по поселку. Он полностью признал свою вину.

Обвинительный акт с уголовным делом направили в суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.