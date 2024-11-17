Житель Прионежья под действием алкоголя избивал жену, был беспощаден и к ребенку

Агрессор стал фигурантом уголовного дела - теперь судьбу сельчанина решит суд.

Дознаватели Прионежского района собрали доказательства, достаточные для утверждения обвинения против местного жителя 1984 года рождения. Мужчину обвиняют сразу в трех эпизодах преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — побои.

Некоторое время назад мужчина уже был привлечён к административной ответственности за побои. Однако привычку применять физическую силу злоумышленник не оставил. Будучи подвергнутым наказанию, осенью он дважды избивал жену и один раз ударил малолетнюю дочь.

Конфликты возникали тогда, когда житель Прионежья употреблял спиртные напитки. Впадая в агрессивное состояние, он из ревности высказывал жене подозрения. После того, как муж ударил ее по лицу в первый раз, женщина предупредила, что расстанется с ним. Но не прошло и несколько дней, как ситуация повторилась. На этот раз женщина успела увернуться и удар пришелся по руке. На шум прибежала дочь, которая решила заступиться за маму. К ребёнку обвиняемый также применил физическое насилие. Женщина испугалась и вызвала полицию.

Материалы уголовного дела были утверждены прокурором. Дальнейшую судьбу сельчанина решит суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.