Житель Прионежья ради забавы обокрал чужую дачу

По факту кражи в полиции Прионежского района было возбуждено уголовное дело.

В полицию Прионежского района поступило заявление о краже. Как стало известно, в одной из деревень Прионежья неизвестный ночью отжал входную дверь и проник в дачный дом. Хозяин дачи спугнул злоумышленника, и тот успел украсть только беспроводные наушники и кроссовки.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 19-летний житель той же деревни. Молодой человек признался, что ночью гулял с приятелями и ради забавы решил залезть в чужой дом. Он был уверен, что жильцов нет, но ошибся. Когда увидел на даче хозяна, испугался и убежал. Украденные вещи он выбросил в мусорный контейнер, так как понимал, что его будут искать.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.