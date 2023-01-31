Житель Прионежского района Карелии пошел на рыбалку и утонул

Спасатели нашли тело 67-летнего жителя деревни Ялгуба, провалившегося под лед, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

В минувшие выходные подразделения поисково-спасательной службы проводили работы в акватории Онежского озера. В 300 метрах от берега на выходе губы Ялгуба спасатели искали 67-летнего мужчину, который 4 февраля пошел на рыбалку, провалился под лед и утонул.

В тот день тело рыбака из деревни Ялгуба найти не удалось.

В понедельник, 6 февраля, спасатели возобновили работы. С помощью спецоборудования удалось обнаружить и извлечь из воды тело утонувшего рыбака.