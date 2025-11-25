Житель Карелии перевел мошенникам 200 тысяч рублей за несуществующий автомобиль

В Прионежском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
42-летний житель Прионежья стал жертвой обмана при покупке автомобиля. Выгодная сделка оказалась аферой. В МВД рассказали, по какой схеме действовали мошенники.
Мужчина нашел в популярной интернет-группе объявление о продаже машины из Европы по низкой цене. Он связался с продавцом, тот прислал фотографии транспортного средства, после чего они заключили договор купли-продажи.
Житель Прионежского района перевел продавцу 200 тысяч рублей в качестве предоплаты. После этого связь с продавцом прервалась, и он перестал отвечать на сообщения.
Полиция проводит проверку по факту мошенничества.
Ранее петрозаводчанин потерял более миллиона рублей в инвестиционной афере.