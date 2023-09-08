Житель Пряжинского района добился взыскания компенсации морального вреда после ДТП

Мужчина застраховал по «Каско» принадлежащее ему авто.

Истец обратился в Пряжинский районный суд Карелии к ООО «Страховая компания «Согласие» с требованием взыскать страховое возмещение, судебные расходы и компенсацию морального вреда, так как застраховал по «Каско» принадлежащий ему транспорт, сообщили в пресс-службе суда 8 сентября.

В результате ДТП принадлежащий истцу транспорт получил повреждения (конструктивная гибель). В страховую компанию истец передал все необходимые документы, однако решения о признании случая страховым ответчиком принято не было.

Согласно экспертному заключению автомобиль имел критические повреждения и не подлежал ремонту, рыночная стоимость на момент ДТП составила 2 997 600 рублей, стоимость ликвидных остатков — 133 500 рублей.

Истец запросил взыскать с ответчика страховое возмещение в размере 2 265 000 рублей, расходы на оценку ущерба — семь тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя — 60 тысяч рублей, неустойку в размере 61 300 рублей, штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя, а также компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Суд обнаружил, что истец передал страховщику остатки транспортного средства, а ООО «СК «Согласие» выплатило ему страховое возмещение, претензий относительно размера которого заявитель не имел.

Решением суда в пользу истца взыскали компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, штраф в размере 1 127 649 рублей, расходы на оценку ущерба в размере семи тысяч рублей, а также расходы на оплату услуг представителя в размере 30 тысяч рублей.

В удовлетворении остальной части иска было отказано.