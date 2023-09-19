Житель Пряжинского района использовал участок земли не по назначению

Специалисты Россельхознадзора провели инспекционный визит.

В Пряжинском районе земельный участок сельхозназначения зарастает более 15 лет, рассказали в пресс службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора 20 сентября.

Как сообщили в источнике, в сентябре 2023 года Североморское МРУ провело инспекционный визит к жителю Карелии — владельцу земельного участка в Пряжинском районе.

В ходе визита обнаружили, что участок площадью 6 га не использовался для сельского хозяйства. Вся площадь участка заросла деревьями и кустами высотой от 0,5 до 8 метров. На участке имелись кочки с осокой и папоротник.

Кроме того, управление провело наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование. Специалисты обнаружили, что участок не использовался по назначению и зарастал растительностью с 2005 года.

Владельцу земли выдали предписание устранить зарастание и использовать по назначению в срок до 11 октября 2023 года.