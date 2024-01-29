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Житель Пряжинского района спас от пожара шестерых людей, среди которых было двое детей

Новости. Общество
06:40, 30 Января 2024
фото: Администрация Пряжинского района / VK

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Жильцы просили о помощи из окон горящего дома.

Как сообщили в паблике администрации Пряжинского района, водитель автолестницы ПСЧ-1 Михаил Макаров, житель и депутат Ведлозеркого сельского поселения, спас людей от гибели.

На торжественном собрании, посвященном Дню спасателя России, Михаилу в торжественной обстановке вручили высокую награду МЧС России, медаль «За спасение на пожаре».



Михаил Макаров 15 августа прошлого года, проезжая на автолестнице, увидел горящий дом. Не дожидаясь информации по рации, он поспешил к месту ЧП. Обстановка была сложной: огонь отрезал жильцам пути к отступлению, люди из окон просили о помощи. Мужчина не растерялся и поспешил на помощь.



На этом пожаре благодаря Михаилу в огне не погибли шесть человек, среди них двое детей.

Ранее Михаил за добросовестное выполнение своих обязанностей, высокий профессионализм, личное мужество и отвагу был награжден ведомственными наградами МЧС России – нагрудным знаком «За заслуги» и медалью «За отвагу на пожаре».

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