Житель Пряжинского района украл и перекрасил мотоцикл петрозаводчанки

Молодой мужчина стал фигурантом уголовного дела.

В конце августа в полицию Петрозаводска поступило заявление о от петрозаводчанки. Она рассказала, что у нее ночью украли припаркованный возле дома мотоцикл.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - им оказался 25-летний мужчина. Полицейские изъяли у него мотоцикл горожанки стоимостью 90 тысяч рублей.

Подозреваемый признался, что мотоцикл привлек его внимание, когда он гулял по городу. Он вернулся в тот двор и украл байк, а потом отправился в родной поселок в Пряжинском районе. Там в гараже злоумышленник перекрасил мотоцикл, немного изменил конструкцию и стал на нем ездить.

Теперь мужчине предстоит ответить за свои действия. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.