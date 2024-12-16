Житель Пудожа развёл костёр у себя в квартире - соседям пришлось вызвать пожарных

Из горящей квартиры пожарные вынесли 37-летнего мужчину и домашнего питомца.

О происшествии рассказали в отряде противопожарной службы Пудожского района.

Вечером в понедельник, 16 декабря, огнеборцам Пудожа поступило сообщение о запахе гари в подъезде и квартирах многоквартирного двухэтажного жилого дома.

В ходе разведки личный состав отряда установил, что внутри одной из квартир ощущается запах гари, возможно, остался человек. Пожарные деблокировали дверной замок, вошли в квартиру и вынесли из помещения, где происходил пожар, мужчину, 1987 года рождения и домашнее животное. Мужчину передали сотрудникам скорой помощи.

Как выяснилось, собственник квартиры развёл костёр из книг на полу жилой комнаты. Благодаря бдительности и неравнодушию местного населения личному составу ПЧ № 50 удалось ликвидировать пожар в наикратчайший срок и с минимальными последствиями, отметили в отряде.