Житель района Карелии чуть не стал пешеходом из-за долгов за газ и тепло

В Беломорском районе местный житель задолжал 37 тысяч за коммунальные услуги и чуть не лишился внедорожника, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Беломорскому району возбуждено 3 исполнительных производства в отношении должника, который уклонялся от уплаты задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Сумма задолженности составляла 37 тысяч рублей.

Судебный пристав провел проверку имущества должника и установил, что в его собственности находится автомобиль Great Wall. В отношении транспортного средства был вынесен запрет на совершение регистрационных действий. Также должнику объяснили, что если он не заплатит долг, то внедорожник конфискуют и продадут.

В результате долг был погашен.