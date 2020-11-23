Житель района Карелии приехал в Петрозаводск на заработки и стал фигурантом уголовного дела

Юный житель Олонца устроился работать в такси и попался на краже, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 34-летняя горожанка. У женщины похитили мобильный телефон и списали деньги с банковского счета.

Сотрудниками уголовного розыска установлен 19-летний подозреваемый. Он сознался в хищении и рассказал, как совершил преступление.

Молодой человек приехал вместе с другом из Олонецкого района в карельскую столицу чтобы заработать. Они вместе арендовали автомобиль и устроились на работу в такси. После одного из заказов на заднем сиденье автомобиля остался мобильный телефон. Олончанин похитил его и деньги со счета, привязанного к номеру телефона. Средства потратил на личные нужды, а телефоном пользовался сам. Похищенное имущество изъяли оперативники.

По фактам краж телефона и денежных средств с банковского счета возбуждены уголовные дела.