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Житель района Карелии приехал в Петрозаводск на заработки и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
18:20, 24 Ноября 2020
фото: © Андрей Махонин/ТАСС
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Юный житель Олонца устроился работать в такси и попался на краже, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 34-летняя горожанка. У женщины похитили мобильный телефон и списали деньги с банковского счета.

Сотрудниками уголовного розыска установлен 19-летний подозреваемый. Он сознался в хищении и рассказал, как совершил преступление.

Молодой человек приехал вместе с другом из Олонецкого района в карельскую столицу чтобы заработать. Они вместе арендовали автомобиль и устроились на работу в такси. После одного из заказов на заднем сиденье автомобиля остался мобильный телефон. Олончанин похитил его и деньги со счета, привязанного к номеру телефона. Средства потратил на личные нужды, а телефоном пользовался сам. Похищенное имущество изъяли оперативники.

По фактам краж телефона и денежных средств с банковского счета возбуждены уголовные дела.

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Комментарии

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Бездельник
2020-11-24 18:37:56
Это принцип жизни советского и постсоветского общества. Государство обирает тебя, ты действуешь адекватно, ну и конечно от недостатка общей культуры у человека, духовной основы, отсутствия правильного воспитания в семье (когда ребёнок не видит положительного примера родителей, а попадает под негативное влияние улицы, двора, асоциальных элементов). :)
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