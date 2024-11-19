Житель района Карелии пытался дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции и пошел под суд

Мужчине грозит крупный штраф.

Водитель из Пудожа нарушил правила дорожного движения в июле 2024 года. Мужчина устроил ДТП и скрылся с места происшествия, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

Нарушителя нашли и задержали сотрудники Госавтоинспекции. Во время оформления протоколов водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Мужчина попытался дать взятку правоохранителям в размере 40 тысяч рублей (по 20 тысяч каждому), так как понимал, что его могут лишить прав. Сотрудники ГИБДД отказались от взятки.

В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Собранные по делу доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. Мужчине предстоит заплатить штраф в размере ста тысяч рублей с рассрочкой выплаты на десять месяцев, ежемесячно не менее десяти тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.