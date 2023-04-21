Житель Санкт-Петербурга без вести пропал на севере Карелии (ФОТО)

По факту исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщили в Следкоме Карелии.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье «убийство» по факту исчезновения Виталия Михайловича К., 1987 года рождения, жителя Санкт-Петербурга.

По данным следствия, мужчина вышел ночью 9 июня с территории предприятия, где он работал в составе бригады, и ушел в незвестном направлении в сторону деревни Новое Юшкозеро Калевальского района. Виталий до сих пор не вернулся, его местонахождение неизвестно.

В настоящий момент ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Следкоме указали приметы пропавшего: на вид 35 лет; рост 178 см; плотного телосложения; волосы русые, глаза серо-голубые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки.

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения и о местонахождении мужчины, в Следкоме попросили обращаться по телефону: 8-814-59-7-00-24.