Житель Сегежи получил компенсацию морального вреда после падения на дороге

При пересечении пешеходного перехода мужчина упал и получил травму руки.

Сегежский городской суд Карелии рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению истца к администрации Сегежского района и обществу с ограниченной ответственностью «ПроАктив» о взыскании компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе инстанции 7 ноября.

При пересечении пешеходного перехода мужчина упал и получил травму руки. Причиной падения стало отсутствие противогололедной обработки, наличие колеи. Ссылаясь на причинение вреда здоровью, заявитель просил взыскать с ответчиков компенсацию.

Поскольку на момент падения услуги по содержанию автомобильных дорог на территории Сегежского городского поселения предоставляло ООО «ПроАктив» в рамках заключенного с районной администрацией контракта, общество было признано надлежащим ответчиком по делу.

Учитывая обстоятельства дела, характер и объем причиненных телесных повреждений, физических и нравственных страданий, суд снизил размер компенсации и удовлетворил исковые требования частично.