Житель Сегежи пришел в магазин с ножом

Росгвардейцы задержали мужчину с ножом и доставили в полицию.

Сегежские росгвардейцы задержали посетителя магазина с ножом, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.

В понедельник, 20 ноября, на пульт дежурного Сегежского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из сетевого магазина города.

Ближайший экипаж Росгвардии оперативно прибыл по указанному адресу. Оказалось, что неизвестный мужчина зашел в магазин, подошёл к работнику магазина и достал предмет, похожий на нож.

Нарушителем оказался 25-летний местный житель.

Росгвардейцы задержали его и доставили в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего.

Никто не пострадал, уточнили в пресс-службе ведомства.