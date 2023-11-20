Житель Сегежи пришел в магазин с ножом

Росгвардейцы задержали мужчину с ножом и доставили в полицию.
Сегежские росгвардейцы задержали посетителя магазина с ножом, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.
В понедельник, 20 ноября, на пульт дежурного Сегежского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из сетевого магазина города.
Ближайший экипаж Росгвардии оперативно прибыл по указанному адресу. Оказалось, что неизвестный мужчина зашел в магазин, подошёл к работнику магазина и достал предмет, похожий на нож.
Нарушителем оказался 25-летний местный житель.
Росгвардейцы задержали его и доставили в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего.
Никто не пострадал, уточнили в пресс-службе ведомства.
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