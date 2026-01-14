Житель Сегежского округа Николай Кабанов погиб в ходе СВО

Карелия потеряла еще одного бойца.
Сегежа простится с Николаем Кабановым, погибшим в ходе специальной военной операции. О смерти бойца сообщила районная администрация.
— Самые искренние соболезнования родным, близким и боевым товарищам Николая Викторовича. Сегежский округ скорбит, — говорится в официальном сообщении.
Николай Кабанов погиб 7 января 2026 года при выполнении боевого задания. Прощание пройдет 20 января в траурном зале в Сегеже по адресу ул. Лесная, д. 7А в 11:00.
Ранее мы писали, что в Пудожском районе простились с погибшим на СВО.