Житель Сегежского округа с помощниками похитил из садков в Карелии более тонны форели

549 штук форели выловили из садков в Сегежском районе. Дело о краже направлено в суд.

Инцидент произошел в феврале этого года, рассказали в Прокуратуре. Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 51-летнего жителя Сегежского округа. Он обвиняется по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере».

— В феврале этого года обвиняемый совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выловил и вывез из садков на озере Сегозеро Сегежского округа 549 штук форели, массой более 1 тонны, причинив ООО «ИНАРКТИКА Северо-Запад» ущерб в размере свыше 400 тысяч руб, — рассказали в Прокуратуре.

В ходе предварительного расследования мужчина частично признал вину и возместил предприятию 92 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Напомним, ранее форель убежала из местного рыбного хозяйства в туристическом городе Карелии.