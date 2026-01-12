Житель Сегежского округа Сергей Петров погиб в бою на территории ДНР

Военнослужащий из Карелии погиб при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
18 октября 2025 года в населённом пункте Верхнекаменское Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб сегежанин Сергей Николаевич Петров, принимавший участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Сегежского округа.
— Самые искренние соболезнования родным, близким и боевым товарищам Сергея Николаевича. Сегежский округ скорбит, — написали там.
Церемония прощания с военнослужащим состоится 15 января в 11:00 в траурном зале «Ветеран» на улице Лесной, 7а в Сегеже.
Ранее мы писали, что при выполнении спецзадач в зоне СВО погиб житель села Шокша Прионежского района Степан Иванович Кошкин.