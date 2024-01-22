Житель Сегежского района отсудил у Соцфонда компенсацию проезда к месту отдыха и обратно

Прокуратура Сегежского района в судебном порядке защитила права пенсионера.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, к прокурору республики Дмитрию Харченкову обратился пенсионер из Сегежи с жалобой на отказ в выплате компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

По указанию прокурора республики прокуратура Сегежского района провела проверку и установила, что после возвращения с отдыха мужчина обратился в региональное отделение Социального фонда с заявлением на оплату проезда, но ему отказали, поскольку на момент подачи заявления пенсионер устроился на работу.

Не согласившись с доводами учреждения, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с отделения Соцфонда в пользу пенсионера компенсации 40 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования надзорного органа. Исполнение судебного акта взяла под контроль прокуратура района.