Житель Сегежского района стал Человеком года в Карелии

Мужчина первым пришел на помощь людям во время прорыва плотины этим летом.

Житель посёлка Шавань Юрий Петров стал Человеком года Карелии. Об этом на своей личной странице в соцсети сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Юрий Петров первым пришел на помощь людям во время прорыва плотины на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала этим летом.

«Не теряя времени, он на своём судне „Грач“ вытащил из хлынувшего потока воды пять тонущих человек и не оставил их без внимания вплоть до прибытия скорой помощи. Самоотверженный поступок земляка мог стоить ему жизни, но в тот момент он об этом не думал. Не растеряться, проявить мужество, действовать быстро и чётко — это бывает очень непросто в критических ситуациях. Наш Юрий смог», — рассказал глава региона.



После этого Юрий в числе добровольцев активно помогал ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации в поселке.

«Неравнодушный, отважный, добрый, готовый по зову сердца прийти на помощь — вот такой он, наш земляк Юрий Алексеевич Петров. Настоящий герой и настоящий Человек», — отметил Артур Парфенчиков.

Ранее мы писали о том, как двое школьников из поселка Карелии потушили дом, спасли человека и поспешили на учебу.