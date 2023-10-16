Житель Сегежского района, укравший из магазина два ноутбука, стал фигурантом уголовных дел

Мужчина продал дорогостоящую технику и потратил вырученные деньги.

В полицию Сегежского района в начале октября поступило сообщение о краже товара из магазина бытовой техники и электроники. Там неизвестный вынес без оплаты ноутбук стоимостью более 110 тысяч рублей. Продавцы заметили это только после ухода посетителя.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение 37-летнего подозреваемого. Также полицейские выяснили, что мужчина совершил две аналогичные кражи.

Фигурант сообщил оперативникам, что заранее присмотрел два ноутбука, которые в отличие от всех остальных товаров находились в свободном доступе. Сначала он вынес без оплаты один ноутбук стоимостью около 120 тысяч рублей, а потом украл второй. Дорогостоящую технику злоумышленник продал за 80 тысяч рублей, деньги потратил на себя.

Были возбуждены уголовные дела о кражах, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.