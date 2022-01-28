Житель села в Карелии заказал модные ботинки, но ему подсунули жалкую подделку

В Карелии мужчина решил приобрести дорогие ботинки с большой скидкой, однако в итоге оказался обманут.

Как сообщает полиция Прионежского района, 51-летний житель Прионежья зашёл на рекламный сайт, на котором продавалась брендовая обувь с большими скидками. Мужчина выбрал понравившиеся фирменные ботинки, которые без скидки стоили 17500 рублей, а со скидкой 4800 рублей. Он оформил заказ, заполнил адрес доставки.

Через неделю мужчина пришёл забирать желанную обувь в почтовое отделение, но после вскрытия посылки обнаружил в ней другие ботинки, другого размера, цвета и низкого качества.

Сумма ущерба с учётом издержек на доставку составила 5600 рублей. Житель села обратился в полицию с просьбой установить виновных.

Ранее сообщалось, что мечтавший о достойной работе житель Петрозаводска перевел мошеннику 230 тысяч рублей.